Gli inquirenti stringono il cerchio verso i responsabili e nel frattempo migliorano le condizioni di salute del giovane aggredito all’interno del DF Disco di Bisceglie all’alba di domenica scorsa. Sono le due buone notizie che arrivano dalla vicenda che ha scosso le comunità del nord barese e non solo. L’accoltellamento all’interno della discoteca ha provocato diverse ferite e la perdita di conoscenza per il 26enne. Subito trasportato in Pronto Soccorso al “Vittorio Emanuele II” è stata necessaria un’operazione ed anche alcune trasfusioni per il tanto sangue perso ma, fortunatamente, nessun organo vitale è stato gravemente lesionato. Il 26enne barese, allora, è stato dimesso questa mattina ed è rientrato a casa nel capoluogo.

I Carabinieri, nel frattempo, proseguono nelle indagini: quasi certamente l’arma da taglio utilizzata per colpire il giovane è un coltellino. Almeno sei i fendenti andati a segno in vari punti del corpo. I militari avrebbero già individuato sia la provenienza territoriale che il gruppo di amici di chi ha materialmente colpito il 26enne. Probabili novità nelle prossime ore. Nel frattempo conseguenze anche per il locale da ballo chiuso dal Questore della BAT per quindici giorni. Una chiusura in realtà già annunciata dal proprietario del locale l’imprenditore Maggialetti. In questi giorni saranno installati nuovi sistemi di sicurezza e videosorveglianza all’interno della storica struttura di Bisceglie.