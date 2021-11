Aumentano i casi mentre reggono i ricoveri, sia in area non critica che in terapia intensiva. E’ questa l’ultima fotografia sull’andamento della pandemia da covid in Puglia. Secondo i dati dell’ultimo bollettino epidemiologico sono stati registrati quasi 300 nuovi casi, 293 per l’esattezza. 75 sono stati rilevati in Provincia di Bari, che già da ieri ha superato il muro dei 100 mila contagi totali da inizio pandemia, 50 nel foggiano, 30 in Provincia di Lecce, 26 in quella di Brindisi, 8 nella Bat e ben 103 nel tarantino. 22.390 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Purtroppo si registrano anche altri 3 decessi che portano il totale delle vittime dopo aver contratto il virus a 6.856.

Come detto, reggono i ricoveri che fanno registrare un andamento stabile. 151 i pazienti in area non critica, ieri erano 152, mentre le terapie intensive salgono da 19 a 20. Scendono sotto quota 3.500 gli attualmente positivi rispetto al bollettino precedente grazie ai 324 pazienti guariti in un solo giorno. Un dato, quest’ultimo, certamente confortante.