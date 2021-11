Nella giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Volante dell’UPGSP della Questura di Bari, in due diverse attività, hanno denunciato due persone. Nel pomeriggio, nei pressi del Policlinico, gli agenti della volante di zona sono intervenuti in un noto supermercato ed hanno fermato e denunciato per furto aggravato un cittadino georgiano 54enne che aveva sottratto merce dagli scaffali; l’uomo è stato deferito anche per inottemperanza all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. La merce è stata restituita all’esercizio commerciale, l’uomo è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per gli adempimenti di rito.

Nella serata di ieri, a Poggiofranco, gli agenti della volante di zona, intervenuti per una lite coniugale avvenuta alla presenza delle figlie minori di una coppia, hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 44 anni per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è stato anche sottoposto alla misura di allontanamento dalla casa familiare.