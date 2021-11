Lanci di uova e farina per Halloween. Alcune zone della città di Bari diventano teatro di quelli che possono essere definiti atti vandalici in piena regola. Il parco del Pirp nel quartiere Japigia è stato preso ancora di mira, questa volta, da cinque adolescenti che hanno lanciato uova e farina contro alcune giostrine e panchine del giardino Suglia. I minorenni, non solo si sono divertiti a imbrattare con alimenti la zona, ma hanno imbiancato l’area gioco e lasciato sporcizia. A segnalarlo i residenti, a pubblicare il video incriminato il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti.

Aree gioco, doni offerti dalla comunità per far divertire i bambini, che diventano inutilizzabili a seguito di atti di puro vandalismo, scrive Leonetti sulla sua pagina FacebookIl presidente del Municipio I, mostrando le immagini che incastrano i cinque adolescenti, spera che qualcuno li riconosca in modo da far intervenire le forze dell’ordine.

L’area, spesso oggetto di atti di questo tipo, come segnalano i residenti, ora è tornata ad essere pulita grazie all’intervento dell’Amiu.

Per fortuna, restano casi limitati: nella notte di Halloween, infatti, “non si sono registrati altri rilevanti eventi di vandalismo soprattutto a carico dei bus Amtab” fa sapere la Polizia locale di Bari, tranne “un paio di episodi minimali in zona Libertà”, con lancio di uova contro i mezzi. Nei giorni scorsi proprio gli autisti dei bus urbani avevano chiesto di interrompere il servizio dal pomeriggio per paura di assalti con pietre, come avvenuto l’anno scorso.