Verificare il corretto utilizzo delle mascherine e monitorare il numero dei passeggeri a bordo dei bus urbani, che non deve superare l’80% della capienza massima prevista. A Bari, nell’ambito dell’applicazione della misura Reddito di cittadinanza, 22 beneficiari saranno impegnati in un Progetto di utilità collettiva attivato dall’Amtab con l’obiettivo di assicurare il rispetto, da parte degli utenti del trasporto pubblico locale, delle regole previste dall’attuale normativa anti-covid e dai regolamenti aziendali a tal fine predisposti. Il cittadino sperimenta, così, una partecipazione alla crescita civica e sociale della propria comunità partecipando ad iniziative di interesse pubblico per 8 o 16 ore alla settimana. “Si tratta dell’avvio del primo PUC che coinvolge un numero cospicuo di persone, destinato a crescere ulteriormente nelle prossime settimane – commenta il vicesindaco e assessore alle Politiche attive del Lavoro” Nella sua concezione il PUC risponde alla logica del “progetto”, con l’individuazione di obiettivi da raggiungere, in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie individuate ad hoc. Pertanto i progetti di utilità condivisa riguardano attività non strettamente legate alla ordinarietà, e da essi sono escluse per legge tutte le attività oggetto di appalti pubblici.