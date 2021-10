In fase di chiusura, il cancello è caduto travolgendo il finanziere. L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale, nel Policlinico di Bari, dove è stato operato due volte. A quando si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Ai rilievi ha proceduto nella notte la Polizia scientifica ed è ora al lavoro la Guardia di Finanza per ricostruire la dinamica dell’incidente.