Risalgono i casi rispetto alla giornata di ieri, ma in conseguenza dell’aumento di tamponi effettuati. La Puglia registra 118 nuovi contagi da Covid a fronte di 12.299 test eseguiti. 25 le positività rilevate in Provincia di Bari, 10 nella Bat, 8 nel brindisino, 24 in Provincia di Foggia, 23 in quella di Lecce e 28 nel tarantino. Il totali dei casi in Puglia dall’inizio dell’emergenza sanitaria è prossima a quota 270 mila.

Il virus miete nuove vittime, 7 secondo gli ultimi dati del bollettino odierno, per un bilancio che continua ad aggravarsi. Una buona notizia arriva dagli attualmente positivi che scendono sensibilmente rispetto a ieri ed oggi si attestano poco più di 2.300 grazie alle circa 200 guarigioni in un solo giorno. Stabili i ricoveri: 135 quelli in area non critica, uno in più nelle ultime 24 ore, e terapie intensive a quota 20, ieri erano 21.