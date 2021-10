A seguito di un mirato servizio di controllo del territorio nel Comune di Adelfia, condotto dai militari della Stazione CC del posto, unitamente ai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Triggiano, è stato arrestato P.F., un 20enne adelfiese.

I militari, insospettiti da un giro di persone che si fermavano sulla circonvallazione di Adelfia in prossimità di un’area di servizio, hanno incrociato il 20enne, già noto alle Forze dell’Ordine, che cercava di allontanarsi con fare sospetto, quindi hanno deciso di fermarlo e di sottoporlo ad un approfondito controllo. Durante la perquisizione personale il giovane ha tentato vanamente di disfarsi di un involucro contenente 4 grammi di cocaina e 2 grammi di hashish, suddivise in dosi, che veniva prontamente recuperato dagli operanti, nonché denaro contante di provenienza illecita. L’immediata perquisizione in un garage di cui il 20enne possedeva le chiavi, ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriori 90 grammi di marijuana, già essiccata, nonché materiale vario per confezionare le dosi da rivendere al dettaglio.

Il giovane pusher, su disposizione dell’A.G., e stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.