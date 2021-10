I bus di Bari rischiano di andare in tilt in occasione dello sciopero proclamato per l’11 ottobre dalle Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, FAISA CISAL, CILDI e CONFAIL. Lo sciopero generale, che prevede manifestazioni nelle principali città italiane, e che coinvolge anche il mondo della scuola e degli uffici pubblici, rischia di riflettersi pesantemente anche sul trasporto pubblico locale della città di Bari. Si asterranno dal lavoro, infatti, dalle 8.30 alle 12.30 il personale di esercizio, come ad esempio, conducenti e verificatori titoli di viaggio, e, nelle ultime due ore della prestazione lavorativa giornaliera, il personale di uffici, officine, depositi e autorimesse.

L’astensione dal lavoro, che in ogni caso rispetterà le fasce di garanzia (dalle 05:30 alle 08:30 e dalle 12:30 alle 15:30), è stata indetta per motivazioni inerenti al premio di risultato 2020, al rinnovo e alla parte economica del testo unico degli accordi aziendali. Come comunica l’Amtab, nel corso dell’ultima astensione proclamata dalle medesime sigle, si è registrata una percentuale di adesione pari al 76,9%.