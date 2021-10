Oltre 14mila test, 118 nuovi casi ed un decesso. Scendono ancora gli attualmente positivi anche grazie ai 130 negativizzati in un solo giorno. Al momento sono 2397 le persone in Puglia che combattono contro il virus. C’è anche un ricovero in più rispetto a ieri con 136 pazienti nelle aree non critiche e 20 in terapia intensiva. La Provincia BAT fa segnare, dopo i soli due casi di ieri, il maggior numero di positività di giornata: sono 30 i nuovi casi. Segue Foggia con 27, Lecce con 24, Taranto con 16, Bari con 13 e Brindisi con 6 nuovi contagi. Ma buone notizie arrivano sul fronte incidenza di contagio ogni 100mila abitanti. Infatti la Puglia scende ancora ed arriva sotto 20 casi mentre l’Italia si attesta a 33. Al di sotto della Puglia solo Molise e Sardegna. Restano ampiamente da zona bianca anche i numeri dei ricoveri che si attestano attorno al 4% della capienza totale sia in area medica che in area critica, mentre per quel che concerne le Province si attesta attorno ai 15 casi ogni 100mila abitanti la BAT ed a salire tutte le altre sino a Foggia che si ferma attorno ai 26 casi. Sul fronte vaccini la regione arriva all’80% di copertura per la prima dose ed oltre 3 milioni e 100mila pugliesi già raggiunti, mentre si attesta ormai al 76% e quindi quasi a 3milioni di pugliesi completamente immunizzati. Prosegue anche la somministrazione di terze dosi che superano quota 10mila.