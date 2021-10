Da una parte ricoveri e positivi al covid che continuano a calare, dall’altro il numero delle vittime che torna a salire. E’ un bollettino epidemiologico dalle due facce, quello pubblicato stamattina dalla Regione Puglia. Solo 113 i casi di covid rilevati nelle ultime 24 ore, a fronte di 11.664 tamponi analizzati. In provincia di Bari il maggior numero di nuovi contagi, ben 39, seguita dalle province di Foggia con 30, di Lecce con 19, di Taranto con 18, di Brindisi con 6 e della Bat con appena 2. Si registrano 150 nuove guarigioni che fanno calare il numero delle persone attualmente positive in Puglia dalle 2450 di ieri alle 2410 di oggi. Vira verso il basso anche il numero dei ricoveri per covid, che passano da 146 a 135 in area medica mentre le terapie intensive occupate diventano 20, una in più di ieri. A salire purtroppo è anche il computo delle vittime del virus, 4 nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei decessi dall’inizo della pandemia a 6801.