Il Policlinico di Bari scrive una nuova pagina di buona sanità. Al termine di un intervento durato più di 6 ore, è stata rimossa chirurgicamente una cisti ovarica di oltre 30 chili, dimensioni senza precedenti. La formazione era cresciuta sulle pareti dell’ovaio fino a raggiungere un diametro di 47 centimetri e un contenuto di circa 27 litri. Intervento record per la struttura ospedaliera del capoluogo pugliese che ha interessato una donna di 58 anni affetta da obesità e da broncopatia cronica. La paziente è stata trasferita l’11 agosto dall’ospedale di Brindisi al Policlinico di Bari. Il peso della cisti sulla parete addominale le aveva reso difficile anche la respirazione. Dopo un’attenta analisi e valutazioni accurate è stato ritenuto opportuno operare la paziente.

Ad operare d’urgenza la donna è stata l’equipe di medici dell’unità operativa di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico di Bari diretta dal professor Ettore Cicinelli. Il 13 agosto la 58enne è entrata in sala operatoria per poi uscirne dopo oltre 6 ore. Operazione riuscita ed ora la donna, che resta in osservazione, sta bene. «E’ stato un intervento abbastanza lungo – ha spiegato il professor Schonauer, specialista in Ginecologia – perché abbiamo prima dovuto svuotare la cisti che, per le grandi dimensioni, non era manipolabile e successivamente scollarla dal peritoneo». Per il Policlinico di Bari l’ennesimo intervento “salvavita” che sottolinea il grande lavoro svolto dai medici del nosocomio barese.