Tornano a salire i test giornalieri effettuati che in Puglia toccano i 14mila e 300 in una sola giornata oltre duemila in più di ieri ma di pari passo tornano a salire anche i numeri dei nuovi casi che si attestano a 361. Un solo decesso e si registrano anche 262 negativizzati con 3960 attualmente positivi. I numeri del bollettino epidemiologico della Regione Puglia parlano di una sostanziale stabilità con un trend che resta in leggera crescita. E’ la Provincia di Bari a contare 82 nuovi casi di positività mentre a seguire ci sono BAT e Lecce con, rispettivamente, 78 e 76 casi. Staccate le altre province. Scendono, seppur di pochissimo i posti letto occupati che si attestano a 125 in area medica e 21 in terapia intensiva. In entrambi i casi un paziente in meno. Il tasso di occupazione resta ancorato al 5%. L’incidenza del contagio ogni 100mila abitanti resta praticamente stabile in Italia mente è in leggerissima risalita in Puglia che ormai si attesta alla soglia dei 50 casi ogni 100mila abitanti.

Per quel che riguarda le province pugliesi è in leggera discesa la BAT che ora si attesta al di sotto dei 100 casi ogni 100mila abitanti mentre risale Lecce, stabili le altre. Ormai prossimi al 72% della popolazione pugliese raggiunta da almeno una dose di vaccino ci sia avvia anche al 63% di quella completamente immunizzata con quasi 5milioni e 100mila dosi già somministrate. Campagna vaccinale comunque a rilento in questi giorni di ferie e gran caldo con le città della BAT che hanno però raggiunto percentuali importanti considerando, per esempio, che Spinazzola ha già toccato l’80% di cittadini con la prima dose e città grandi come Andria e Barletta si è arrivati al 71% mentre a Trani e Bisceglie si viaggia al 74% della popolazione.