Erano le 20.00 quando la pattuglia della Stazione Carabinieri di Giovinazzo vigila sulla quiete cittadina del centro situato nell’hinterland barese. Nel frattempo i militari incrociano lo sguardo di una donna che, invece di tranquillizzarsi circa la presenza della pattuglia perle vie del paese, si innervosisce e cerca di allontanarsi repentinamente. E’ qui che interviene l’intuito dei carabinieri che, raggiunta la donna dopo alcune traverse, per procedere al suo controllo, forti anche della presenza di un carabiniere donna e quindi idonea a perquisire nell’immediatezza. La donna, incensurata, 36enne, si lascia perquisire e, sulla sua persona, vengono rinvenuti due panetti di hashish per un totale complessivo di 200 grammi. Dopo la perquisizione, viene condotta in caserma ove, dopo gli accertamenti di rito e la contestazione del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, è stata denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Bari, per il prosieguo delle indagini finalizzati ad accertare la provenienza e la destinazione della sostanza trasportata.