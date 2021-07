Il mese scorso era stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in quanto trovato all’interno di una cantinola, attrezzata in stile ‘Gomorra’, mentre smerciava stupefacenti di vario genere. Non contento, nonostante la misura cautelare, ha continuato a vendere droga: finito nuovamente in manette, quindi, è stato trasferito nel carcere di Trani. Protagonista della vicenda è un 27enne di Bisceglie.

I carabinieri, notata la presenza di alcuni tossicodipendenti nella zona di via Europa, proprio nei pressi dell’abitazione del pusher, hanno deciso di effettuare un controllo. Inutile la resistenza del 27enne nell’aprire la porta: i militari, entrati nell’appartamento, all’interno della camera da letto, hanno subito recuperato 13 dosi di cocaina e altro stupefacente dello stesso tipo per complessivi 16,5 grammi, nonché due grammi di hashish. In più, un bilancino elettronico, il necessario per confezionare le dosi e 620 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio.