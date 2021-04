Almeno il 70% degli studenti pugliesi delle scuole secondarie di secondo grado da oggi potrà tornare a seguire le lezioni in presenza, con il passaggio in zona arancione, ma l’impressione – stando alle richieste di didattica a distanza pervenute agli istituti scolastici dalle famiglie – è che di alunni nelle classi ce ne saranno davvero pochi.

A Bari licei e istituti tecnici si sono organizzati per la riapertura dopo le sei settimane di chiusura per la zona rossa e comunque con la possibilità per le famiglie, come avviene da ottobre 2020, di scegliere la dad.