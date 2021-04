I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Bari Centro hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di F.I., 32enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, D.G., 54enne pregiudicata e F.R., 54enne pregiudicato, tutti residenti nel quartiere Japigia e già tratti in arresto nel novembre 2019 per possesso di un ingente circa 1,5 kg tra hashish, cocaina e marijuana. In quella circostanza, i militari sorpresero, all’interno di un appartamento del quartiere Japigia, sette soggetti, tra cui i citati tre, mentre confezionavano la sostanza stupefacente in dosi. Nella circostanza, furono rinvenute 320 dosi di hashish, 295 di cocaina e 117 di marijuana. Il Tribunale delle Libertà di Bari, su appello proposto dalla locale Procura della Repubblica avverso la scarcerazione dei tre, allora decisa dal G.I.P. in sede di convalida dell’arresto, ha ordinato la loro traduzione in carcere in custodia cautelare.