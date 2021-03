Prosegue l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel centro storico della citta federiciana da parte dei Carabinieri della Stazione di Altamura, che coadiuvati da quelli di Gravina in Puglia, nel corso di una perquisizione dell’abitazione di M.R., di anni 44, hanno rinvenuto, all’interno del bagno, quattro involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di oltre 13 grammi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento, nonché, addosso alla persona, la somma di denaro contante di 240 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Il 44enne, noto all’ufficio per i suoi trascorsi giudiziari, già in passato destinatario della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S., era stato sottoposto a mirati servizi di osservazione nei giorni scorsi per alcuni suoi movimenti sospetti posti in essere nel centro storico della città e della sua abitazione. Arrestato nella flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.