E’ un 27enne con piccoli precedenti penali, Santino Xhyra, di nazionalità albanese, la vittima dell’agguato avvenuto nel pomeriggio di oggi attorno alle 16 in via Petrelli, nel quartiere Libertà di BARI, a pochi passi dalla chiesa del Redentore. L’uomo, a quanto si apprende, è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, uno al petto e due al torace. Le indagini stanno cercando di accertare se il fatto sia accaduto all’interno dell’abitazione della vittima o per strada nelle vicinanze.

Sul posto per i rilievi ci sono gli agenti della Scientifica, arrivati quando l’uomo era già stato trasportato in ospedale, al Policlinico di Bari, con un mezzo privato. Una corsa che purtroppo si è rivelata inutile. Il 27enne, giunto in arresto cardiaco, è deceduto poco dopo. Sulla vicenda indaga la Polizia con il coordinamento della pm di turno Luisiana Di Vittorio. Al momento gli investigatori escludono che l’omicidio abbia collegamenti con la criminalità organizzata. L’uomo era noto solo per piccoli precedenti penali.

Nell’agosto 2014, in quella stessa zona, un altro cittadino albanese – Florian Mesuti – venne freddato poiché intervenne per sedare una lite tra un barese minorenne ed un connazionale.