Nelle due regioni sono state individuate 17 località, delle 67 potenzialmente idonee in tutta Italia. I sit-in, trasmessi in diretta Facebook, sono in corso ad Altamura, Gravina in Puglia, Laterza, Matera e Oppido Lucano. Al coordinamento hanno aderito finora oltre 150 gruppi e associazioni di tutti i territori interessati in Puglia e Basilicata. Sia il coordinamento che i Comuni e gli altri enti territoriali stanno predisponendo osservazioni da trasmettono al Governo per “fermare la scelta scellerata – dicono – di realizzare un unico deposito che raccolga ogni genere di scorie radioattive”.