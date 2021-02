Per un anno avrebbe perseguitato un 52enne con disabilità motoria, umiliandolo pubblicamente, seguendolo e bloccandolo in auto per schernirlo, fino a chiedergli denaro. Per questo i carabinieri hanno arrestato a Triggiano un 40enne, con precedenti di polizia, per atti persecutori.

La vittima, secondo le indagini degli investigatori, ha vissuto per un anno un vero e proprio incubo diventando il bersaglio di gratuite vessazioni da parte del 40enne, il quale lo scherniva e lo umiliava quotidianamente, lo seguiva in strada con il solo intento di insultarlo, lo bloccava mentre era alla guida della sua auto per tirargli le orecchie o levargli il copricapo, prendendolo in giro pubblicamente di fronte ad amici e conoscenti.

Queste azioni hanno poi subito un’escalation ancor più preoccupante quando il presunto stalker ha cominciato a danneggiare ripetutamente l’auto della sua vittima e a chiedergli anche piccole somme di denaro. L’uomo, adesso, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.