«A Santeramo siamo formalmente, come in tutta la Puglia, in zona gialla da ieri, ma di fatto siamo in zona rossa per l’incremento dei contagi». Lo scrive su Facebook il sindaco di Santeramo in Colle, Fabrizio Baldassarre, motivando la nuova ordinanza con la quale ha disposto la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole della città fino al 20 febbraio.

Alle scuole dell’infanzia, elementari e media già chiuse con una precedenza ordinanza, si aggiungono anche le scuole superiori e quelle per l’infanzia paritarie e nido. Dieci giorni fa il sindaco aveva già evidenziato che l’80% dei nuovi casi positivi accertati in città riguardavano il contesto scolastico. Nei giorni scorsi è anche deceduta una insegnante 44enne per Covid. L’aggiornamento sui contagi fornito dalla Asl rivela ora un ulteriore “preoccupante dato epidemiologico”. «Dal primo febbraio fino all’esito dei tamponi effettuati due giorni fa – spiega Baldassarre – i nuovi positivi accertati sono 144: un trend di incremento dei contagi mai avuto a Santeramo nei mesi scorsi. Si aggiungono ai circa 100 già precedentemente positivi. A questo si aggiunge il fatto – continua il sindaco – che di questi nuovi contagiati accertati circa 20 hanno meno di 15 anni, quindi in piena età scolare».