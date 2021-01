Ieri a Bari, i poliziotti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Bari, hanno denunciato 5 persone a vario titolo in diverse attività.

Nel quartiere Libertà gli agenti della volante di zona hanno fermato e controllato un’autovettura con 3 persone a bordo, di 26, 21 ed un minorenne. I tre giovani, con a carico numerosi precedenti di polizia per stupefacenti, sono stati controllati dai cani dell’Unità Cinofili Antidroga ed il loro infallibile fiuto ha permesso di rinvenire nell’abitacolo dell’auto 2 grammi circa di marijuana, 7 grammi circa di hashish ed 1 grammo di marijuana indosso ad uno dei tre. Il proprietario della vettura è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, mentre al 21enne è stata contestata la violazione amministrativa per il possesso della modica quantità; a tutti è stata contestata la violazione delle norme di contenimento del Covid-19.

In Via Dante i poliziotti hanno fermato quattro ragazzi appiedati; uno di questi, un 23enne, incensurato, è stato trovato in possesso di 5 bustine contenenti circa 2 grammi di cocaina. Il giovane è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, e tutti sono stati sanzionati per l’inosservanza delle norme di contenimento del Covid-19.

In centro città gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno fermato e controllato un pregiudicato 59enne di Sannicandro; durante il controllo l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello con apertura a scatto del genere proibito e quindi denunciato per porto illegale di oggetti atti ad offendere e sanzionato per l’inosservanza alle norme di contenimento del Covid-19.

Nel quartiere San Paolo i poliziotti della volante di zona hanno fermato e controllato un’autovettura con a bordo due pregiudicati baresi di 26 e 37 anni. Dai controlli effettuati è risultato che uno dei due era sottoposto alle prescrizioni dell’Avviso Orale, pertanto è stato deferito all’autorità competente per la relativa inosservanza ed entrambi sono stati sanzionati per l’inosservanza delle norme di contenimento del Covid-19.