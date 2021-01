Il cantiere dell’ospedale Covid in Fiera del Levante chiude oggi e domani ci sarà ufficialmente la consegna delle chiavi al commissario del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli. Sarà infatti l’ospedale barese a gestire direttamente la struttura da 152 posti letto di terapia intensiva e subintensiva.

L’ospedale è stato costruito a tempo di record: i lavori sono iniziati il primo dicembre e si concludono oggi, 45 giorni dopo. Ad aggiudicarsi l’appalto sono state due aziende di Altamura, la Cobar e la Item Oxygen, la base d’asta era di poco inferiore ai 10 milioni, i lavori sono stati assegnati per una cifra vicina agli 8,5 milioni con un ribasso del 12%. Sono state 40 le ditte impegnate nei lavori per la realizzazione dei 10 reparti che sorgono su 15mila metri quadrati; due le sale operatorie, presenti anche una zona per Tac, Rx e un laboratorio analisi. La struttura è organizzata in undici moduli, con reparto operatorio, attrezzature radiologiche. Dopo la consegna ufficiale di domani verranno compiuti i collaudi, poi dovrà esserci il trasferimento del personale. L’attivazione vera e propria del centro Covid, con il trasferimento dei primi pazienti, potrebbe avvenire all’inizio di febbraio.