Avrebbe provato ad entrare in un appartamento ad Acquaviva delle Fonti con l’intenzione di svaligiarlo con altre tre persone. Per questo motivo un 42enne pregiudicato barese, domiciliato a Modugno, è stato arrestato all’alba dai Carabinieri per tentato furto in abitazione e ricettazione.

I fatti risalgono allo scorso novembre quando l’uomo, assieme ad altri 3 componenti della banda, giunse nella città di Acquaviva a bordo di un’auto rubata a Bisceglie un mese prima e provò a svaligiare un appartamento. Tutte le azioni del gruppo criminale furono immortalate dai circuiti di videosorveglianza installate nell’abitazione, e le immagini acquisite successivamente dai militari hanno permesso di identificare il 42enne che è stato rinchiuso nel carcere di Bari.

Sono in corso tuttora accertamenti per individuare gli altri componenti del gruppo.