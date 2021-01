Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo 5 marzo la compagnia russa ‘S7 Airlines’ ripristinerà il volo di linea tra Bari e Mosca, che era stato interrotto a novembre. Il collegamento avrà inizialmente una frequenza settimanale – ogni venerdì – e verrà operato con un aeromobile B737-800 in configurazione Business e Economy.

Per il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, “il legame tra la Puglia e la Russia, che affonda le radici nei legami storici e religiosi nel nome di San Nicola, oggi si rinnova nell’amicizia tra i nostri popoli, nel comune spirito di accoglienza e solidarietà. Un’amicizia segnata da momenti di straordinaria condivisione e di sostegno reciproco. La ripresa del volo diretto, che mi auguro coincida con un allentamento della morsa in cui la pandemia ci sta costringendo, non potrà che rafforzare i sentimenti autentici che da sempre ci uniscono e che sono alla base delle nostre relazioni istituzionali, sociali, culturali ed economiche”.

Sull’importanza della decisione del vettore di ripristinare il collegamento con Mosca si è soffermato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, per il quale “il 2020 ha rappresentato uno degli anni più difficili nella storia del trasporto aereo. In questo contesto, tuttavia, l’anno si chiude all’insegna della fiducia che deve indurci a guardare con ottimismo alla ripresa dei voli. Una ripresa che non può prescindere dal lavoro comune lungo direttrici di sviluppo lungimiranti e ponderate”.

A causa delle attuali restrizioni, l’imbarco sui voli sarà disponibile solo per determinate categorie di passeggeri. In particolare, i cittadini italiani oltre a un visto di ingresso rilasciato per motivi di lavoro, salute o familiare, dovranno disporre di un certificato di negatività (tampone negativo) rilasciato non oltre 72 ore prima del viaggio, redatto in lingua inglese o russa. Ulteriori informazioni nella sezione voli internazionali del sito www.s7.ru.