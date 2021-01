Nell’ambito degli specifici servizi di controllo del territorio, tesi a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Putignano hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un giovane pregiudicato del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno notato il ragazzo che, mentre si aggirava con fare sospetto per le vie della città a bordo di un monopattino, si è recato nei pressi di un’impalcatura installata per il rifacimento edile della facciata di un palazzo ed ha recuperato un involucro in cellophane. Prontamente fermato, è stato sottoposto a controllo: all’interno dell’involucro in suo possesso sono state rinvenute 10 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 6.10 grammi, che sono state sequestrate.