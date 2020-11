Per gli scienziati si tratta di un fenomeno sicuramente eccezionale. Eppure è accaduto, proprio in Puglia, per la prima volta in Italia, e precisamente a Bitonto, dove un cane è risultato positivo al Coronavirus.

La notizia è stata confermata dal Dipartimento di Prevenzione della Regione che, in merito alla vicenda, ha anche trasmesso una nota al Ministero della Salute per informarlo del caso.

A risultare contagiata è stata una barboncina di un anno e mezzo che vive in una famiglia composta da tre persone, tutte positive al Covid 19 ma asintomatiche.

Data la particolare situazione, nell’ambito di uno studio scientifico in via di pubblicazione, il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari ha deciso di procedere al tampone anche nei confronti dell’animale, accertando la positività, anche se con una carica virale molto bassa.

Un evento senza precedenti ma che non deve destare preoccupazioni. Lo conferma anche l’assessore regionale alla Sanità, l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, che ha sottolineato come “la notizia non rappresenta un problema sanitario, visto che, da quanto emerso fino ad ora, i cani non sono in grado di trasmettere il virus agli esseri umani, per via della loro bassa positività”.

La barboncina intanto è in buona salute e non presenta nessun sintomo della malattia, così come i suoi padroni. Nei prossimi giorni sarà sottoposta ad ulteriori analisi.