Quasi tutti i pazienti ospiti della Residenza per Anziani “Casa Alberta” di Corato sono risultati positivi al Covid-19 dopo uno screening di massa effettuato in questi giorni. Sono 62 i pazienti che hanno contratto il virus mentre meno di una decina quelli risultati al momento negativi e trasferiti immediatamente in un’altra ala della struttura. Oltre ai pazienti dimezzata anche la forza lavoro con circa una decina tra operatori socio sanitari ed infermieri, positivi al Coronavirus. Un esteso focolaio, con almeno cinque pazienti con sintomi aggravati da patologie pregresse. Un focolaio, ultimo in ordine di tempo, di una scia ripartita già più di un mese fa nelle strutture residenziali per anziani in tutta la Puglia.

In quel caso furono registrati 71 casi di contagio al primo screening all’interno della struttura della Fondazione Giovanni XXIII di Alberobello con 59 pazienti e 12 operatori. Nelle scorse ore è salito ad otto il numero di pazienti deceduti ed ospitati nella struttura per le complicanze dovute al virus ed a patologie pregresse.

E’ salito rapidamente anche il conto dei contagi all’interno della Rssa “Regina Pacis” di Monopoli, dove nelle scorse ore sono arrivati i risultati di tutti i circa 90 tamponi molecolari effettuati dalla Asl nella struttura: in tutto i casi di positività sono 61. Dei 56 ospiti sono 48 i positivi al Covid-19. Mentre dei 33 operatori i contagiati sono 13.

A Foggia, invece, sono settanta gli anziani, ovvero tuti gli ospiti della Rsa “Fondazione Palena” del capoluogo dauno, risultati positivi al Cooronavirus. Tra i positivi al test anche 28 dipendenti. A quanto si apprende sarebbero quasi tutti asintomatici.

Nella BAT circa una settimana fa si è appreso della presenza di un focolaio, giudicato sotto controllo, all’interno della RSSA Villa Veneziani a Bisceglie dove 11 pazienti e 5 operatori sono risultati positivi dopo i tamponi fatti a tutti gli ospiti ed a tutto il personale. L’annuncio arrivò direttamente dal Sindaco della Città Angelantonio Angarano. Due settimane fa, sempre nel barese a Triggiano, furono 90 le persone infettate da Covid-19 nella residenza “Hotel San Francisco”. 71 anziani e 19 operatori della struttura.

Una situazione che si aggrava di giorno in giorno.