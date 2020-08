Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 20 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 2682 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 20 casi positivi: 4 in provincia di Bari; 4 nella provincia BAT; 7 in provincia di Foggia; 3 in provincia di Lecce; 1 in provincia di Taranto ed 1 da fuori regione.

NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 276314 test. 3991 sono i pazienti guariti. 389 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4935 così suddivisi:

1604 nella Provincia di Bari;

398 nella Provincia di Bat;

683 nella Provincia di Brindisi;

1285 nella Provincia di Foggia;

637 nella Provincia di Lecce;

291 nella Provincia di Taranto;

37 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 20-08-2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/dHRhv

Dichiarazione DG Asl Bari Antonio Sanguedolce:

“Il Dipartimento di Prevenzione ha registrato nelle ultime 24 ore 4 nuovi casi di positività al virus. Tra questi vi sono un cittadino rientrato da Malta, due contatti stretti di casi già individuati e tutti sottoposti a sorveglianza epidemiologica domiciliare, e un cittadino straniero, per il quale è stato necessario il ricovero nell’Ospedale “Miulli” di Acquaviva”.

Dichiarazione dg Asl BT Alessandro Delle Donne:

“Sono 4 i casi registrati nella provincia Bat, 1 riguarda una persona proveniente dall’Albania, 2 casi sono di giovani rientrati da Malta, per un caso sono ancora in corso le indagini epidemiologiche. Il dipartimento di prevenzione è al lavoro per tracciare tutti i contatti stretti”.

Dichiarazione del dg Asl Foggia Vito Piazzolla

“Nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 7 casi positivi al Covid. 3 sono contatti stretti di un altro caso Covid, che erano già in isolamento. 2 sono stati individuati dall’attività di screening, gli ultimi 2 sono pazienti sintomatici. Per tutti sono state avviate le indagini epidemiologiche per circoscrivere la catena dei contatti”.

Dichiarazione del dg Asl Taranto Stefano Rossi:

“Il caso registrato oggi a Taranto riguarda una persona rientrata dalle vacanze in Grecia, asintomatica, contattata dalla Asl dopo l’autosegnalazione e sottoposta a tampone. I contatti stretti sono già stati messi in isolamento”.

Dichiarazione del Dg della Asl Lecce Rodolfo Rollo:

‘Il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce ha registrato oggi 3 nuovi casi. Si tratta di una persona rientrata dalla Spagna, di una che ha avuto contatti con un caso positivo residente fuori regione e di un salentino rientrato da un viaggio fuori Puglia. Continuano incessanti le nostre attività di tracciamento per prevenire nuovi contagi”.