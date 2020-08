Nella serata di venerdì scorso un cittadino ha segnalato, agli agenti della Polizia Ferroviaria, di aver notato un uomo, mentre armeggiava con una grossa tronchese per liberare, da una catena, una bicicletta, in P.zza Aldo Moro, nei pressi del bar annesso alle Ferrovie del Nord Barese. Gli agenti raggiungevano immediatamente il sito e muovendosi, senza dare nell’occhio, sorprendevano il soggetto proprio mentre cercava di trafugare la bici. L’uomo, un trentenne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, veniva subito fermato e condotto negli uffici, mentre la bicicletta, recuperata, veniva restituita al legittimo proprietario. Nella circostanza, veniva sequestrata la grossa tronchese, utilizzata per tagliare la catena.

Lo straniero, con precedenti per reati contro il patrimonio, veniva dunque tratto in arresto per tentato furto aggravato e denunciato anche per inottemperanza all’Ordine del Questore di allontanamento dal territorio nazionale.

Fondamentale dunque nell’operazione è stata la pronta segnalazione del cittadino, agli agenti della Polfer, che non è rimasto inerte nel constatare che, in pieno giorno, in una piazza affollata si stava consumando un reato.