Aumentano in maniera costante i casi di Coronavirus in Puglia. L’ultimo bollettino epidemiologico della Regione ha registrato 11 nuove positività: 5 sono nella provincia di Bari, 3 in quella di Foggia e 3 una in quella di Lecce. In totale dall’inizio dell’epidemia sono 4.696 i casi di Covid-19 accertati in tutta la Regione.

Sale nuovamente il numero degli attualmente positivi che sono 170, di cui 26 pazienti ricoverati in ospedale con sintomi lievi, mentre sono 144 le persone in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati ne decessi ne guariti.

La situazione più preoccupante è certamente quella legata ad alcuni focolai nel foggiano. La città più colpita al momento è Cerignola dove l’Asl di Foggia avrebbe individuato in una donna milanese la causa del focolaio di una festa per un 18° compleanno. Sempre a Cerignola si teme lo sviluppo di un nuovo focolaio all’interno di una nota azienda della città.

Situazione monitorata con attenzione a Bari e provincia. Tre casi sono stati registrati a Modugno e 2 ad Altamura. Da giorni si registrano nuovi casi nella provincia di Lecce, ma non sono state riscontrate problematiche nell’individuare la catena di contagi. Dopo tre mesi è stato registrato anche un nuovo caso nella provincia di Taranto: si tratta di un uomo di Massafra rientrato dall’estero.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 7.8.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/pBT7a