Vittoria per i galletti del Bari: battono 2-1 la Carrarese in casa al San Nicola in uno stadio e semi deserto. I biancorossi volano in finale contro la Reggiana per giocarsi la quarta promozione in serie B. Gol al 20esimo del primo tempo di Di Cesare poi rete di Piscopo per gli avversari e infine gol di Simeri ai supplementari.