Incidente in pieno centro a Bari questa mattina alle 7.15, fortunatamente senza conseguenze gravi. Due auto hanno impattato su Corso Cavour, all’incrocio con via Beatillo, e una si è ribaltata sulla carreggiata. C’è solo un ferito, che è stato portato via dal 118 in codice verde. Sul posto la polizia locale, che ha provveduto a chiudere il tratto di strada per i rilievi.

(Fonte La Gazzetta del Mezzogiorno)