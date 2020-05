La passione per la propria squadra del cuore costa anche multe salate. Il divieto di assembramento non ha trattenuto alcuni tifosi del Bitonto dal bardare il centro di bandiere e striscioni con i colori neroverdi del club per festeggiare la promozione in C nella serata di venerdì. Da qui l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno sanzionato alcuni tifosi per non aver rispettato le norme sul distanziamento sociale imposte dall’emergenza Covid. A spiegarlo è il sindaco Michele Abbaticchio, che su Facebook ha postato alcune foto di assembramenti proibiti. “Siamo felicissimi per la promozione – spiega – ma vi avevo pregato di non festeggiare in piazza per i noti motivi”. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che in 20 minuti ha riportato la situazione generale in stato di sicurezza. “Con qualche sanzione – aggiunge il sindaco – alcuni sono stati riconosciuti e credo saranno perseguiti. Mi dispiace, davvero, per tutto quanto quello che ne consegue”. A Bitonto qualcuno l’ha imparato sulla propria pelle: i festeggiamenti in tempi di Covid costano caro.