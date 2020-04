È stato arrestato dalla polizia il 45enne che la scorsa settimana ha picchiato selvaggiamente la fidanzata in strada a Bari. L’uomo, un pregiudicato del quartiere Libertà, era già stato denunciato tre giorni fa dalla Polizia malgrado la fidanzata 23enne avesse deciso di non sporgere denuncia nei suoi confronti. Le immagini della brutale aggressione, avvenuta in strada al quartiere Libertà, con la vittima schiaffeggiata, presa a calci, pugni e sputi sull’asfalto, erano finite sui social network. Ma grazie ad una segnalazione, la polizia, venuta a conoscenza del video, è riuscita a rintracciare la vittima.

L’uomo è stato rintracciato nell’abitazione in cui conviveva da 7 mesi con la vittima dell’aggressione, che non l’aveva denunciato. E’ stato trasferito in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia

Gli ulteriori approfondimenti hanno portato a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, basata sul cosiddetto Codice Rosso, eseguita dalla Polizia.