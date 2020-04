Intensificati i controlli delle forze dell’ordine in tutta la Puglia in questa particolare domenica di Pasqua, segnata naturalmente dall’emergenza sanitaria. La Questura di Bari sin dalle prime ore della mattinata ha messo in campo un congruo numero di poliziotti, attivando un dispositivo straordinario di controllo del territorio per il rispetto delle prescrizioni imposte per evitare la diffusione del contagio da Covid-19.

I poliziotti sin dalle prime ore dell’alba hanno messo in atto numerosi controlli delle vie del capoluogo con un fitto volo di elicotteri e droni che hanno supportato il lavoro a terra. Mentre su tutto il litorale di Bari i natanti della Polizia di Stato hanno setacciato tutte le probabili mete di bagnanti che sono stati puntualmente sanzionati.

Controlli a tappeto anche nella provincia di Brindisi. In tutto il territorio sono state dislocate 102 pattuglie di Carabinieri per un totale di 200 militari. Presidiate, anche attraverso l’utilizzo di droni, le strade verso la Selva di Fasano, il litorale che va da Savelletri a Lendinuso e le campagne dell’entroterra per evitare gli spostamenti. L’imponente attività di controllo continuerà incessante anche nella giornata di domani, lunedì di Pasquetta, per non vanificare gli sforzi fatti dai cittadini fino ad oggi per arginare la diffusione del Coronavirus.