Nascondeva nella propria abitazione 23 grammi di cocaina, per questo motivo i Carabinieri di Monopoli hanno tratto in arresto un 32enne incensurato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, dopo un predisposto servizio di osservazione, hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e domiciliare. Il giovane insospettabile è stato trovato in possesso di 23 grammi di cocaina, suddivisi in 5 dosi, oltre a materiale per il confezionamento.

Lo stupefacente ed il materiale rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro per le successive analisi di laboratorio da parte della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari. Il 32enne pusher, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.