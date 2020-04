E’ successo sabato mattina, a Gravina in Puglia. Un giovane, affetto da problemi psicomotori, ha fatto pervenire presso il locale Commissariato di P.S. un vassoio con dei cornetti ed una lettera. Stupore negli occhi degli agenti quando, aperta la lettera, hanno letto il messaggio del 31enne che manifestava la voglia di festeggiare il proprio compleanno con loro, ringraziandoli per lo straordinario impegno che stanno profondendo

in questi giorni, a tutela della salute dei cittadini della comunità di Gravina in Puglia.

«E’ un modo per ricambiare ciò che fate per noi cittadini, rischiando la vostra vita per tenerci al sicuro e standoci vicini Dio vi benedica e vi custodisca, queste alcune delle parole che il 31enne ha rivolto ai

poliziotti. Grazie, sono gesti che ci aiutano a sentirci più vicini e ci danno la motivazione per proseguire nel nostro lavoro: tantissimi auguri Matteo!».

Sempre a Gravina, come nel resto della provincia, continuano serrati i controlli per assicurare il rispetto della normativa anti-contagio. Nella mattina di domenica 5 persone, tra i 40 e i 54 anni, sono state sanzionate per essere state sorprese all’interno di una sala giochi. Il locale aveva anche una telecamera esterna per riprendere appunto l’ingresso del locale e l’arrivo delle Forze dell’Ordine.

I controlli, svolti insieme a personale della Polizia Locale, hanno consentito di appurare che il titolare della sala giochi era sprovvisto di qualsivoglia licenza ed autorizzazione per la gestione delle slot-

machine, che quindi venivano sequestrate in attesa di ulteriori e approfonditi controlli da parte dell’Ufficio di Polizia Amministrativa del Commissariato. Inoltre, verificato che il titolare era in libertà vigilata, si procedeva a segnalare la sua posizione al competente Tribunale di Sorveglianza per l’aggravamento della misura.