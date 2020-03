Tempo di lettura: < 1 minuto

Continua a salire in Puglia il numero di contagi da Coronavirus. Dall’ultimo aggiornamento delle ore 18 emanato dalla Protezione Civile sono 786 i casi di Covid-19 in tutta la Regione, 111 in più rispetto a ieri. Sale anche il bilancio dei decessi 31, 2 in più rispetto a sabato. Dei 786 casi positivi, 37 sono in terapia intensiva mentre 459 sono in isolamento domiciliare. Sale a 7 il numero dei guariti.

Sono 17 i casi di positività accertati nella Bat quest’oggi, il numero più alto sinora registrato dall’inizio dell’epidemia. Il numero di pazienti che hanno contratto il virus sono 49 in totale. Le province più colpite restano quelle di Bari (231) e Foggia (212), seguono Lecce (120), Brindisi (100) e Taranto (41).

Situazione sempre delicata nel resto della nazione. Sono 59.138 i casi accertati, 5.476 i morti e 7.024 i guariti.