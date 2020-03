Tempo di lettura: < 1 minuto

Si chiama #StayAtHomeChallenge ed è una sfida che sta coinvolgendo milioni di calciatori su scala mondiale. Il piano è semplice: si palleggia con una palla di fortuna, quasi sempre un rotolo di carta igienica, e si invitano altri compagni di squadra a partecipare stabilendo il numero più alto di tocchi consecutivi. Video diffusi in rete, a suon di like, repost e commenti: il tutto per far sentire la presenza del calcio anche in un momento in cui la palla, per forza di cose, deve star ferma e i giocatori devono allenarsi rigorosamente in casa e separati tra loro. A lanciare lo #StayAtHomeChallenge in casa Bari è stato il centrocampista Micheal Folorunsho. Salotto di casa, palla da volley ai piedi, tenuta sportiva e una serie di palleggi postata in rete, con tanto di tag per i compagni di squadra Alessio Sabbione e Simone Simeri. Che hanno raccolto la sfida, ognuno restando rigorosamente a casa. Sabbione, in un’insolita inquadratura fino al busto, ha scelto la carta igienica arrivando a quota 15 e offrendo anche un paio di rulete volanti, mentre il centravanti campano – dal terrazzo di casa a Bari – ha toccato i 25 palleggi consecutivi. Sfida lanciata agli altri compagni di squadra, Andrea Schiavone e Zaccaria Hamlili su tutti. In tempi di isolamento forzato, lo #StayAtHomeChallenge fa sentire tutti più vicini. Anche se distanti.