Aveva rubato diverse attrezzature meccaniche professionali a Triggiano ad una squadra di operai regolarmente al lavoro nel campo edile nonostante l’emergenza Covid-19. L’immediato intervento dei Carabinieri, però, ha permesso di arrestare un 44enne di Capurso già noto alle forze dell’ordine con l’accusa di furto aggravato in concorso. L’uomo ed un complice, a bordo di un’autovettura, hanno approfittato di un momento di distrazione degli operai per rubare l’attrezzatura necessaria a svolgere l’attività lavorativa, custodita nel vano di un furgone.

L’immediata segnalazione del modello dell’autovettura al 112 da parte delle vittime ha permesso ai militari di bloccare l’auto ricercata immediatamente sulla complanare della SS.100 a Cellamare dopo appena 15 minuti dal furto. L’uomo arrestato è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Bari, mentre sono ancora in corso le ricerche per rintracciare il complice fuggito alla vista dei militari.

I Carabinieri di Capurso hanno inoltre arrestato un 31enne, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, in esecuzione ad un aggravamento pena scaturito a seguito di diverse inosservanze delle prescrizioni imposte. Anche per lui si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Bari. Nel corso dei medesimi controlli sono state segnalate alla Prefettura di Bari 9 persone sorprese con modiche quantità di sostanze stupefacenti, per uso personale.