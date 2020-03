Ben 9.362 persone (2 mila solo nella giornata di ieri) hanno compilato il modulo di autosegnalazione online per il rientro in Puglia a causa dell’emergenza Coronavirus. Il dato è aggiornato alle 21 di domenica 8 marzo. Lo rende noto la Regione Puglia, attraverso il presidente Michele Emiliano.

«La nostra ordinanza è valida e va rispettata e la risposta di 9 mila pugliesi è un fatto positivo – spiega Emiliano. Compilando il modulo per segnalare il loro arrivo in Puglia di fatto queste persone si mettono in isolamento a casa per 14 giorni, i pugliesi stanno dimostrando grande senso di responsabilità. Un pensiero riconoscente va anche alle migliaia di nostri corregionali che hanno deciso di rimanere al Nord per senso di responsabilità nei confronti dei loro cari e della loro terra. Sono tantissimi e dalla Puglia a loro va il nostro grazie».