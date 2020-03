Tre arresti, due denunce, due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e 23 contravvenzioni elevate ad automobilisti sorpresi al volante senza cintura o mentre usavano impropriamente il telefono cellulare. È questo il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri a Corato.

Tre, dunque, sono stati gli ordini di carcerazione per espiazione pene concorrenti eseguiti dai militari. Un 38enne, condannato a 3 anni e 2 mesi per furto aggravato in concorso, lesioni personali e detenzione abusiva di armi è stato rinchiuso nel carcere di Trani. Stessa destinazione per un 36enne, condannato a 4 mesi di reclusione per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza. A una terza persona, invece, è stato notificato il provvedimento degli arresti domiciliari perché condannato a 2 mesi per lesioni personali.

Le denunce in stato di libertà sono scattate nei confronti di due genitori per inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei due figli minori, assenti dalla scuola per più di tre mesi, senza giustificato motivo.

Nello specifico delle violazioni al codice della strada, infine, oltre alle due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, sono state accertate 15 violazioni per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza e 8 per l’uso del telefono cellulare alla guida del veicolo.