Un incidente grave ma fortunatamente senza conseguenze drammatiche. Nella serata di ieri, attorno alle ore 22, sull’Autostrada A14 nel tratto tra Molfetta e Bitonto, un autoarticolato per cause in corso di accertamento ha perso il controllo mentre procedeva in direzione nord, invadendo la carreggiata opposta e ribaltandosi su un lato. In sostanza, il mezzo pesante ha letteralmente saltato il new jersey in cemento, comunque danneggiandolo in alcune parti. A bordo dell’autoarticolato c’erano due occupanti rimasti feriti ma non in maniera grave. Uno di loro è stato trasportato in codice rosso presso il Policlinico di Bari.

Sul posto è stato immediato l’intervento della Polizia Stradale di Bari Sud, fondamentale per limitare al meglio i disaggi alla circolazione, in particolare per tutte le auto che viaggiavano in direzione sud. Disagi comunque su ambo le carreggiate anche per la presenza di pezzi di cemento del new jersey. La circolazione è stata ripristinata in tarda serata al termine della rimozione del mezzo pesante e dei detriti sull’asfalto.