Sorpreso con un passaporto greco contraffatto: arrestato 44enne georgiano di Bitetto

Fermato dai poliziotti per un controllo, mostra loro un passaporto greco contraffatto smarrito o rubato nel 2017: gli agenti se ne accorgono e lo arrestano. È successo a Bari, in zona Libertà, dove a finire in manette è stato un 44enne pregiudicato georgiano, residente a Bitetto. L’uomo, adesso, dovrà rispondere di possesso di documento falso valido per l’espatrio.

Nella circostanza il 44enne georgiano era in compagnia di un cittadino bulgaro 38enne, anche lui pregiudicato, residente a Bari. Entrambi, al momento del controllo, nascondevano strumenti utilizzati per l’effrazione e quindi entrambi sono stati denunciati per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.