Contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi: 10 persone denunciate

Continuano in città i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Bari Centro. Questa volta ad essere finiti sotto la lente d’ingrandimento, in violazione all’art.7 c.15 bis del C.d.S., sono i “parcheggiatori abusivi”. In particolare:

– i militari della Stazione Bari Scalo hanno denunciato a p.l. S.M. 40enne ed L.T. 38enne, sorpresi nello svolgimento della mansioni di parcheggiatori abusivi, rispettivamente in Corso Cavour ed in via Tommaso Fiore. Sequestrata la somma di 19,00 euro nella disponibilità dei predetti;

– in Piazza Eroi del Mare ed in Piazza Aldo Moro i Carabinieri della Stazione di Bari Principale hanno denunciato a p.l., rispettivamente, F.G. 44enne e C.A. 57enne, sorpresi nello svolgimento delle mansioni di parcheggiatori abusivi. Sequestrata, nella loro disponibilità, la somma di 12,50 euro;

– in via Tridente angolo San Nicola, i militari della Stazione Bari Carrassi hanno denunciato a p.l. C.D. 54enne ed H.F. 46enne, sorpresi nello svolgimento della mansione di parcheggiatori abusivi. Sequestrata la somma di 12,50 euro nella disponibilità dei predetti;

– in Piazza Aldo Moro, via Imperatore Augusto e Largo Crollalanza i militari della Stazione di Bari San Nicola hanno denunciato a p.l. N.M.S. 25enne, K.C. 38enne, L.M. 40enne, sorpresi nello svolgimento della mansione di parcheggiatori abusivi. Sequestrata la somma di 14,90 euro rinvenuta nella loro disponibilità.

Per tutti, già recidivi, è stata proposta l’applicazione del DASPO urbano. Nell’ambito degli stessi servizi 8 persone, in diverse circostanze, sono state trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti e pertanto sono state segnalate alla locale Prefettura, mentre un 23enne è stato denunciato a p.l. per detenzione di 9 grammi di marijuana ai fini di spaccio.