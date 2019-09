Bari al fotofinish, a Rieti è 2-1 in rimonta: decide un rigore di Antenucci

Bari al fotofinish ed in rimonta: a Rieti è, infatti, 2-1 il finale. A decidere il match un calcio di rigore di bomber Antenucci che sigla a tempo scaduto il penalty decisivo. Il numero 7 ha festeggiato così, con un gol, i suoi 35 anni. Di Ferrari era stato il pareggio attorno alla mezz’ora della ripresa dopo che il Rieti era rimasto anche in dieci uomini. Vittoria essenziale per il Bari dopo la sconfitta casalinga al San Nicola di domenica scorsa.