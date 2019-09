Aeroporti Puglia, 900mila passeggeri nel mese di agosto

L’estate 2019 di Aeroporti di Puglia si chiude con un successo di presenze: il Karol Wojtyla di Bari e l’Aeroporto del Salento di Brindisi registrano 892.667 passeggeri in arrivo e partenza in agosto, un +10,1% rispetto al 2018.

«I numeri di agosto confermano la costante crescita dei nostri aeroporti – commenta il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti -. Chiudiamo l’estate con numeri da record ottenuti anche grazie alla crescita del turismo nella nostra regione. La Puglia piace per la sua indiscussa bellezza, e non solo: questa regione è diventata attrattiva anche per il mondo del business».

Si conferma positivo il traffico di linea internazionale (+17,8%), con 430.102 passeggeri: 327.966 a Bari (+19,2%) e 102.136 a Brindisi (+13,6%). «Gli ultimi otto mesi per gli aeroporti pugliesi sono stati molto importanti», ricorda Onesti, con risultati «per certi versi inimmaginabili» grazie al grande interesse delle compagnie aeree «e al grande lavoro dell’azionista Regione Puglia».