Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: 21enne arrestato dalla Polizia

Domenico Campo, 21enne di Grumo Appula residente a Bari e domiciliato nella città vecchia, è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Volante che, martedì pomeriggio, lo hanno sottoposto a controllo mentre percorreva, a bordo della sua moto, il lungomare Starita di Bari. A seguito di accertamenti l’uomo, con a carico segnalazioni di Polizia, è risultato sprovvisto di patente di guida; il veicolo su cui viaggiava, inoltre, era privo di copertura assicurativa e revisione.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 4 bustine contenenti marijuana, custodite all’interno di un borsello a tracolla, la somma di 845 euro in contanti e 2 smartphone.

L’attività, estesa alla sua abitazione, ha consentito di rinvenire e sequestrare 55 bustine in cellophane contenenti marijuana, 594 bustine in cellophane vuote, un cutter con 6 lame di ricambio, 2 bilancini di precisione, nastro isolante ed una cucitrice con punte di ricambio. La moto, la sostanza stupefacente, il denaro contante e tutto il materiale rinvenuto presso la sua abitazione sono stati sequestrati mentre il giovane è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.